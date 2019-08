Governo: M5S, citofonare Lega per danni ai italiani

Roma, 10 ago. (AdnKronos) - "Citofonare Lega per i danni che subiranno gli italiani". E' il titolo di un post che appare sul Blog delle stelle, nel quale si elencano una serie di misure che in caso di elezioni anticipate verranno bloccate. "Salvini -sottolinea M5S- ha fatto cadere il governo in pieno agosto. Dopo poche ore Autostrade, a cui il M5S stava per revocare la concessione, ha guadagnato milioni e milioni di euro in borsa. E mentre i Benetton si arricchiscono, le famiglie italiane rischiano di pagare un caro prezzo. Dall’aumento dell’Iva allo stop del salario minimo, ecco una lista di ciò che hanno mandato in fumo e per cui dovete citofonare Lega".

Segue quindi l'elenco: aumento dell’Iva, bloccate la riforma "taglia poltrone", la legge sul salario minimo, sull'acqua pubblica. Non nascerà la commissione di inchiesta sulle banche, salta la revoca delle concessioni ad Autostrade, bloccate la riforma della giustizia, la legge sulla sanità.

"Questo -conclude M5S- è solo un piccolo elenco di tutte le cose che la Lega ha bloccato e dei gravissimi danni che sta causando ai cittadini italiani. Governare non è un gioco, la Lega ha dimostrato di avere a cuore solo i propri interessi. Cinici e incoscienti!"