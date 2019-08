Governo: Fratoianni, 'Salvini lasci ministero Interno'

Legge anti-burqa in Olanda, in piazza le donne con il velo

L'Aia, 10 ago. (askanews) - Decine di donne con indosso il burqa o il niqab si sono date appuntamento in un parco dell'Aia, in Olanda, per manifestare contro il divieto di portare copricapi integrali, come il burqa o il niqab, in edifici pubblici o sui mezzi di trasporto. "Sono qui oggi per esprimere la mia solidarietà, per difendere le donne che indossano il velo integrale ogni giorno. Spero che ...