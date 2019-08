Governo: Mastella, 'Fi sfiduci Conte se Salvini assicura intesa elettorale'

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - "In questa fase così complicata della vita delle Istituzioni io credo che ogni scelta debba essere ponderata e quindi anche i passi parlamentari dei gruppi di Forza Italia debbono guardare in profondità, ma soprattutto in prospettiva. Poiché da questa situazione politica ci potrà essere la fine politica di Forza Italia o la sua resurrezione politica, io ritengo che prima di avventurarsi a dire semplicemente sì alla sfiducia proposta dalla Lega ci debba essere una dichiarazione politica di Salvini che lo impegni a fare una intesa politica sottoscritta con Berlusconi e Meloni per un anticipo delle elezioni ed un nuovo patto elettorale". Lo chiede Clemente Mastella.

"Se così non fosse, allora i Gruppi parlamentari -aggiunge- debbono discutere il da farsi, non dando nulla per scontato e assumere una propria iniziativa politica".