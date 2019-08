Adnkronos: Asp, preoccupazione per fake news, solidarietà ad agenzia

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - L'Associazione stampa parlamentare "stigmatizza con forza la diffusione, nelle scorse ore, di un falso lancio di agenzia attribuito all'Adnkronos su presunte dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'Asp -si legge in un comunicato- esprime grande preoccupazione per la messa a punto di una fake news su un tema così sensibile, in un momento politico tanto delicato, sfruttando il prestigio e la professionalità di una testata come l'AdnKronos".

"Esprimiamo solidarietà ai colleghi della testata coinvolta, che assieme ai giornalisti delle altre agenzie di stampa, di giornali, siti web, radio e tv stanno facendo uno sforzo straordinario per assicurare un'informazione accurata e completa. Un bene prezioso, ancor più -conclude la nota dell'Asp- nell'attuale, convulsa fase politica".