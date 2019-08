Governo: Capone, 'necessario accordo o elezioni anticipate per bene Italia'

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - "Dopo quanto accaduto ieri al Senato, siamo in un momento particolarmente delicato per il nostro Paese, l'Italia ha bisogno di un Governo". Così in una nota il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, secondo cui "per il bene dell'Italia occorre che tutte le forze politiche trovino una soluzione e, se necessario, andare anche al voto anticipato. Lo stallo in cui ci troviamo è un ostacolo per lo sviluppo e la crescita economica di cui l'Italia ha bisogno".