Sicurezza: Mattarella, 'rimane obbligo salvataggio naufraghi'

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - "Come correttamente indicato all’articolo 1 del decreto convertito, la limitazione o il divieto di ingresso può essere disposto 'nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia', così come ai sensi dell’articolo 2 'il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale'. Nell’ambito di questa la Convenzione di Montego Bay, richiamata dallo stesso articolo 1 del decreto, prescrive che 'ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo'". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera che accompagna la firma del decreto legge sicurezza bis.