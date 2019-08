Governo: Rotondi, 'in caso di crisi Fi sia autonoma da Salvini'

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - "In caso di crisi penso che Fi debba assumere una iniziativa autonoma da Salvini. Ne ho parlato questa notte alla presidente Gelmini e sono certo della sua capacità di fare sintesi in una situazione che richiede grande senso di responsabilità. Ho scelto di affidare queste valutazioni alla presidente Gelmini perché nelle ore concitate non servono canti solitari". Lo afferma Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Fi alla Camera.