Governo: Zingaretti, welcome Salvini che ammette fallimento, no sceneggiate

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - "Chi ha visto ieri sera i telegiornali ha visto, purtroppo, lo dico da italiano, la verità: questo Paese non ha più una maggioranza, l'esperimento iniziato 13 mesi fa è fallito. Fino a che lo dicevamo noi eravamo antipatici, adesso lo dice anche Salvini: welcome, benvenuto, adesso siate coerenti. Per favore non cominciamo con un agosto in cui si sparano balle dalla mattina alla sera e non cambia niente, perchè questo lo pagano gli italiani". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di 'Agorà estate' su Raitre.

"Se non c'è una maggioranza parlamentare -ha aggiunto- bisogna andare al voto. Ci hanno portato a questa situazione drammatica, ora hanno paura e stanno facendo la sceneggiata che stanno facendo. Questo lo dicevamo solo noi fino a 48 ore fa, ora lo dicono anche loro".