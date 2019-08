Napoli: Valente (Pd), 'abbattere Vele con soldi stanziati da Renzi'

Roma, 7 ago. (AdnKronos) - "Con il piano periferie e il patto per il Sud il governo Renzi aveva riacceso una speranza per Scampia. Oggi leggiamo Fico, Lezzi e De Magistris farsi i complimenti. Ora, non vogliamo i grazie. Ma almeno iniziassero ad abbattere le Vele con i soldi stanziati!”. Lo scrive su Twitter la senatrice Pd Valeria Valente, eletta a Napoli.