Tav: domani Senato vota mozioni, verso bocciatura testo M5S/Adnkronos

Roma, 6 ago. (AdnKronos) - Sarà l'ultimo bivio prima della pausa estiva ed M5S e Lega prenderanno strade diverse, anche se almeno per ora dovrebbero continuare a camminare nella stessa direzione senza mettere a repentaglio la tenuta del governo. Domani mattina per le 9 è convocata la seduta del Senato per esaminare le sei mozioni presentate sulla Tav, dopo l'annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di proseguire con i lavori, lasciando comunque al Parlamento l'ultima parola.

Un'intenzione che il Movimento 5 stelle non ha lasciato in sospeso, presentando una mozione che "delibera di avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione" e "una diversa allocazione delle risorse stanziate per il finanziamento della linea al fine di promuovere la loro riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente destinate ad opere pubbliche alternative, maggiormente utili ed urgenti, sul territorio italiano".

Un testo sul quale, almeno questa è la linea ufficiale che sta emergendo, voteranno contro Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che saranno quindi regolarmente presenti in Aula, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di un possibile forfait del movimento azzurro per far deflagrare le contraddizioni all'interno della maggioranza.