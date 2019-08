Cultura: dal Senato sì definitivo a decreto Bonisoli

Roma, 6 ago. (AdnKronos) - Con 139 voti favorevoli e 109 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge contenente misure in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le attività culturali e per lo svolgimento degli Europei di calcio 2020.