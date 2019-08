Sicurezza: Salvini, 'oggi bella giornata, di problemi parliamo mercoledì'

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - "Oggi bado ai fatti", che "sono più poteri alle donne e agli uomini in divisa e più controllo dei mari e delle frontiere. Dei temi politici parleremo da domani in avanti", considerando che mercoledì si voteranno le mozioni sulla Tav. "Però oggi è una giornata troppo bella per rovinarla con altri pensieri". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto di fiducia sul decreto legge sicurezza bis.