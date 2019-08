Incendi: Regione Sicilia, a Monreale in fumo 60 ettari di terreno, evacuate 70 persone

Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Sessanta ettari di terreno, due case e un numero ancora imprecisato di auto. E' il primo bilancio dei danni causati dagli incendi che questa notte hanno accerchiato Monreale e che hanno portato allo sgombero temporaneo di 70 persone, le quali, in parte, sono già rientrate nelle proprie abitazioni. Mentre sono ancora in corso di accertamento i danni riportati dal patrimonio boschivo che ha colpito in modo rilevante la zona di Monte Caputo". A tracciare un primo bilancio dei danni causati dagli incendi che da ieri hanno devastato il palermitano è l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro. L'esponente del governo regionale ha trascorso tutta la notte nell'area di Monreale insieme al comandante del Corpo forestale della Regione Filippo Principato, al sindaco Alberto Arcidiacono e al presidente del consiglio comunale della città Marco Intravaia.

"Durante la notte, quando gli elicotteri e i canadair non possono essere utilizzati, il lavoro degli uomini del corpo forestale, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei carabinieri e della polizia ha consentito di salvare l'abitato di Monreale dalle fiamme e di mettere in sicurezza la popolazione - sottolinea Cordaro - Questa mattina, dalle prime luci dell'alba, sono ripresi anche gli interventi con i mezzi aerei".