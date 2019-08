Sicilia: ritardi lavori galleria A18, Falcone 'rescisso contratto'

Vasco Rossi nella piantagione di cannabis: "Tira un aria oscurantista e un po' bigotta"

(Agenzia Vista) Modena, 03 agosto 2019 Vasco Rossi nella piantagione di cannabis: "Tira un'aria oscurantista e un po' bigotta" "Vi faccio visitare una piantagione di cannabis legale, quella senza THC, che non fa male". Vasco Rossi ha condiviso sui suoi canali social un video in cui visita una piantagione di cannabis in compagnia di un gruppo di coltivatori nei pressi di Zocca, in provincia di ...