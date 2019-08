Sud: Musumeci, 'serve strategia, no reddito di cittadinanza'

Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "Il Sud non ha bisogno soltanto di spendere per la manutenzione e l’ammodernamento di una strada. Ci vuole un’ampia strategia. Ma quando Toninelli dice che del ponte sullo Stretto non se ne parla neppure, quando la strada che dovrebbe collegare il Tirreno col Canale di Sicilia rimane ferma da 5 anni e il ministro viene a visitare e se ne va senza offrire soluzione, quando il viadotto Himera continua da 5 anni a tenere interrotta una corsia dell’autostrada Catania-Palermo, io mi chiedo di cosa stiamo parlando. Dell’occupazione senza lavoro? Cioè del reddito di cittadinanza. Non è di questo che hanno bisogno i meridionali". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo stamane alla trasmissione Omnibus di La7.