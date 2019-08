Sicilia: intesa Anas-Cmc per prosecuzione lavori

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Accordo raggiunto, ieri sera, per risolvere il contenzioso tra Anas (Gruppo FS Italiane) e il contraente generale Empedocle-Cmc. A renderlo noto è una nota della Società per autostrade che sottolinea il "forte impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti". L'accordo, che sarà perfezionato nei prossimi giorni, consentirà la stabile prosecuzione dei lavori sia sui cantieri del secondo lotto della statale 640 'Strada degli Scrittori', facente parte dell’itinerario Agrigento-Caltanissetta- Autostrada A19 che del cantiere per l’adeguamento del tratto Bolognetta-Bivio Manganaro sulla Palermo-Agrigento.