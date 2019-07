Infortuni: operaio morto a Trapani, Cisl 'cabina di regia regionale su sicurezza'

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Un operaio di 52 anni, Luca Guastella, è morto ieri pomeriggio mentre stava eseguendo alcuni lavori sul tetto della chiesa di San Giuseppe del Carminello a Trapani.

"Esprimiamo il nostro cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio - affermano il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Paolo D’Anca - L’ennesima grave tragedia sul lavoro che conferma che sul fronte della sicurezza manca ancora un impegno concreto. Non si può andare a lavorare e non fare ritorno a casa. Bisogna fare di più per garantire sicurezza e serenità a tutti i lavoratori, ancor più in un settore così soggetto a tanti rischi come quello edile". D’Anca rilancia quindi la richiesta alla Regione "di una cabina regionale di regia sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro che possa portare avanti una capillare azione di controllo, assistenza, informazione e formazione".