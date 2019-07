Formare e informare per una medicina responsabile

Roma, 31 lug. (AdnKronos Salute) - "Il problemi del pianeta sono i nostri problemi: hanno conseguenze concrete sulla nostra salute. E oltre all'inquinamento anche i cambiamenti climatici, conseguenza del degrado ambientale, creano a loro volta disagio e malattie. Siamo entrati in un circolo vizioso, in cui questi elementi si rafforzano tra loro". Lo ricorda all'Adnkronos Salute Vitaliana Murgia, pediatra e co-curatrice, insieme ad Agostino Di Ciaula e Maria Grazia Petronio, del libro 'Inquinamento ambientale e salute. Per una medicina responsabile', edito da Aboca, a cui ha attivamente collaborato l'associazione dei medici per l'ambiente Isde Italia.

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha stimato che 1/4 delle malattie e delle morti sia attribuibile a fattori ambientali modificabili, e quindi prevenibili. Sempre secondo l'Oms con interventi strutturali, si potrebbe ridurre la mortalità del 20% in Europa. Ma seppure è piuttosto radicata nei cittadini l'idea che l'inquinamento ambientale, dell'acqua e dei cibi sia rischiosa per la salute, "la consapevolezza della portata del fenomeno e del ruolo dei comportamenti individuale è meno evidente", dice Murgia sottolineando che il libro - in cui sono raccolti saggi sui diversi aspetti del legame tra ambiente e salute - si rivolge a tutti quelli che hanno voglia di approfondire il tema, ma in particolare ai professionisti della salute.

"E' importante che questo su questo tema - prosegue - cresca il livello di formazione e informazione degli operatori sanitari e che si abbia coscienza di quanto i cambiamenti ambientali influiscano sull'epidemiologia. Oggi sappiamo che i bambini sono esposti già prima della gravidanza agli inquinanti. Questo ha conseguenze sulla loro salute che i medici devono tenere presenti".

Formazione e informazione sono importanti però anche per altre figure di professionisti della salute. "I farmacisti, in particolare - spiega Murgia - il loro ruolo è importantissimo nell'informazione dei cittadini. Non bisogna dimenticare che i comportamenti individuali possono fare molto per il benessere ambientale (e quindi dell'uomo) se diventano collettivi e diffusi. Questo libro può essere uno strumento per fare in modo che farmacisti e medici possano diventare ambasciatori del messaggio: l'ambiente malato fa ammalare ma ognuno deve fare la propria parte per la cura". Il libro è composto da 10 brevi saggi sui diversi aspetti dell'interazione ambiente e salute: dai cambiamenti climatici alla gestione dei rifiuti, dai pesticidi ai campi elettromagnetici.