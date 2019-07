Senato: Malpezzi (Pd), 'Casellati non avalli scempio su seggio M5S'

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - "Contro lo scempio del seggio siciliano assegnato all’Umbria, in palese contrasto con l’articolo 57 della Costituzione, abbiamo bloccato i lavori del Senato. La presidente Casellati continua ad essere sorda ma la seconda carica dello Stato non può avallare questo scempio". Lo scrive in un tweet Simona Malpezzi, vicecapogruppo del Pd.