Scuola: Donazzan, 'in Veneto 2 mila docenti senza alcuna tutela' (2)

(AdnKronos) - “Nel Veneto – prosegue l’Assessore - si calcola siano 2.800 i partecipanti al concorso straordinario indetto dal Miur per risolvere la situazione dei diplomati magistrali ma solo 150 di questi verranno assunti a tempo indeterminato. Si calcola altresì che nella nostra regione siano circa 2.000 i docenti tornati precari, o che lo torneranno, senza la copertura di un ammortizzatore sociale. La situazione più grave a Camponogara in provincia di Venezia dove su 12 insegnanti sono 11 i licenziati e ben altrettanti i nuovi supplenti che entreranno verosimilmente per l’avvio del prossimo anno scolastico”.

Gli insegnanti hanno chiesto all’Assessore Regionale di farsi parte diligente per una soluzione dei problemi di un sistema che impedisce all’insegnante licenziato di rientrare, ricordando che non esiste, ad oggi, alcuna graduatoria che possa accoglierli, neppure a livello di istituto. I docenti hanno infine riferito all’Assessore che gli Uffici Scolastici territoriali, sollecitati sul tema, rispondono di essere ancora in attesa di notizie dal Ministero.

“Chiederò al Ministro Di Maio che il Governo si occupi anche di questi lavoratori – conclude Donazzan - che devono far fronte ad impegni familiari come il pagamento di un mutuo o di un affitto. Ho già coinvolto il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto affinché si intervenga per difendere dove possibile la continuità didattica, condividendo l’iniziativa degli omologhi uffici di Piemonte e Lombardia che hanno sottoscritto un accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo e A.T.A. delle Istituzioni Scolastiche Statali nel tentativo di risolvere almeno questo punto”.