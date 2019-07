Governo: Miccichè (FI), 'Alleanza Pd-M5S? Non credo che i dem vogliano tentare il suicidio'

Palermo, 31 lug. (Adnkronos) - "Non ci credo a un'allenza Pd-M5S, troppo diversi per quanto più vicini come mentalità rispetto alla Lega". A dirlo all'Adnkronos è il presidente dell'Ars e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. "Il Pd ai Cinquestelle e i Cinquestelle al Pd sono più vicini di quanto siano il Movimento e la Lega" aggiunge Miccichè che però non crede che, in caso di caduta del governo gialloverde, questa sia un'alleanza che realmente si realizzerà. "Sarebbe un'altra cosa raccogliticcia e fatta male - dice - e non credo che il Pd abbia, prima delle elezioni, questo bisogno di tentare il suicidio. Ma se lo fanno staremo a guardare", conclude.