Roma, 31 lug. - (AdnKronos) - Gli uomini della Digos della Questura di Roma hanno arrestato lo stalker di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Gli agenti hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, a carico di N. R., autore di atti persecutori nei confronti del presidente di FdI. L'uomo è stato arrestato a Trentola-Ducenta (Ce).

Le indagini, condotte dalla Digos romana, sono iniziate dopo i numerosi messaggi inquietanti, di natura minatoria e diffamatoria, inviati sul profilo Facebook di Giorgia Meloni. Dopo aver accertato che N.R. è stato l'autore dei messaggi oggetto d'indagine, pattuglie del Compartimento Polizia Ferroviaria e della Digos di Roma, in due occasioni, hanno fermato l'indagato presso la Stazione Termini di Roma. Quest'ultimo riferiva agli operanti di essere arrivato in treno dalla Campania proprio per andare a cercare l'abitazione romana del presidente di Fratelli d'Italia. Proprio per questo, oltre alla misura degli arresti domiciliari, lo stalker è stato sottoposto anche al provvedimento del Questore di Roma del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno per anni 2 nella provincia di Roma.