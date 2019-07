Sicilia: Gioia nuovo presidente dei giovani di Confagricoltura

Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Giovanni Gioia è il nuovo presidente regionale dell’Anga, l’associazione dei giovani agricoltori di Confagricoltura Sicilia. Gioia, 26 anni, con una lunga tradizione familiare alle spalle nell’ambito della cerealicoltura in provincia di Caltanissetta, succede a Francesco Mastrandrea recentemente eletto presidente dell’associazione nazionale.

"Sarà un triennio volto al consolidamento dell’associazione nelle aree già strutturate e allo sviluppo di quei territori che hanno molto da offrire in termini di opportunità di crescita collettiva" ha detto il neo presidente subito dopo la sua elezione avvenuta per acclamazione da parte dei delegati regionali dell’associazione riuniti a Palermo in assemblea. Gioia sarà affiancato da due nuovi vicepresidenti: il messinese Salvo Lombardo e l’agrigentino Andrea Giglia.