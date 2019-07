Maltempo: domani temporali in Veneto, dichiarato lo stato di attenzione

Venezia, 29 lug. (AdnKronos) - Dopo il maltempo del fine settimana, la situazione meteorologica in Veneto è migliorata. Ciò nonostante, per la giornata di domani, si prevedono altri temporali, anche di forte entità, nell’area dolomitica. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica e Idraulica sulla Rete Secondaria. Il bollettino riguarda il bacino idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno ed è valido dalle ore 12 di domani, 30 luglio, alle ore 8 del 31 luglio.