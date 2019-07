Ira Capezzone: "La parola agli avvocati"

Roma, 29 lug. (AdnKronos) - "Ho già preannunciato azioni legali, ho condiviso su twitter l'articolo di insulti alla mia persona e fin da subito le manifestazioni di solidarietà sono state tantissime. Non intendo imbrattarmi con questo fango, si è davvero passato il segno e sono mortificato perché sono stato tra le personalità pubbliche più vicine in questi anni alla comunità ebraica". Così Daniele Capezzone all'Adnkronos dopo essere finito nelle polemiche per un suo tweet pubblicato poche ore dopo la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

Un tweet che lo ha fatto finire soprattutto nel mirino del quotidiano Il Foglio, che lo attacca, insieme alla leader di Fdi Giorgia Meloni, con il titolo 'I truci più truci dovrebbero dire: mi vergogno'.

La replica di Capezzone all'articolo apparso sul Foglio è già su Twitter: "Il Foglio di Ferrara (che firma queste righe) e Cerasa mi ha davvero paragonato ai nazisti del 1933, associandomi all’infame grido 'morte agli ebrei'. Pena e vergogna per loro. Ora la parola agli avvocati. Grazie a tutti per la valanga di amicizia che state manifestando". In due ore infatti il tweet dell'ex segretario dei Radicali italiani ha avuto quasi duecento condivisioni e 700 like.