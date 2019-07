Partiti: Di Maio, 'commissione inchiesta no solo per due ultime legislature'

Napoli, 29 lug. (AdnKronos) - "Dobbiamo approvare la commissione d'inchiesta che riguarda i fondi ai partiti. Ho saputo da miei capigruppo che i capigruppo della Lega, ma con Salvini non ho parlato ancora, abbiano chiesto che la commissione d'inchiesta potesse fare inchiesta solo nelle ultime due legislature. Questo non va bene, noi vogliamo che lo faccia per gli ultimi vent'anni". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Napoli, dove si trova per partecipare ad un convegno sull'autonomia all'Università Federico II.

"Negli ultimi vent'anni -ribadisce il vicepremier- vogliamo capire chi ha preso soldi, dove li ha messi, in quali fondazioni, in quali associazioni. Noi siamo trasparenti e vogliamo che si approvi una seria commissione d'inchiesta. Se la Lega mi dice che non vuole fare la commissione d'inchiesta se non per le ultime due legislature questo non va bene. Quindi parliamoci, facciamola, perchè gli italiani devono sapere il Pd da chi ha preso i soldi in questi anni, Forza Italia da chi ha preso i soldi in questi anni, la sinistra da chi ha preso i soldi in questi anni e anche il Movimento 5 stelle e la Lega da chi hanno preso i soldi in questi anni".