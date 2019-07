Estate: Venezia, traffico da bollino rosso sul Passante di Mestre (2)

(AdnKronos) - Nelle prossime ore di questo venerdì sera, in orario di punta serale e con le partenze in programma per il fine settimana, si prevede ancora traffico intenso, con possibilità di rallentamenti in A4 e Tangenziale di Mestre.

Per domani previsto ancora bollino rosso, specialmente tra Padova Est e il Bivio A4/A57, con possibili code o rallentamenti per traffico intenso. Bollino giallo invece domenica e nella mattinata di lunedì. Si ricorda che nella giornata di sabato è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti dalle ore 8 fino alle 22, con replica domenica dalle 7 alle 22.

Si consiglia di consultare la situazione del traffico prima di mettersi in viaggio, attraverso i canali informativi nel sito www.cavspa.it o la App Infoviaggiando, con informazioni e notiziario vocale costantemente aggiornato.