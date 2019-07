Migranti: comandante motopesca a Mediterranea, 'Non ci giriamo dall'altra parte'

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Nemmeno noi, come voi, ci giriamo dall'altra parte". Così, il comandante del motopesca 'Accursio Giarratano', Gaspare Giarratano, che ieri ha salvato 50 naufraghi in mare, parlando al telefono con Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. La ong ha annunciato che devolverà 10 mila euro all'equipaggio del peschereccio. "Ma loro - spiega Casarini all'Adnkronos - vogliono devolvere questa somma a loro volta". "Ci siamo abbracciati per telefono - aggiunge Casarini - è stato bellissimo. Hanno fatto un gesto molto importante".