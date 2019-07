Droga: blitz nell'agrigentino con cinque arresti, spaccio anche nel centro d'accoglienza

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Blitz antidroga nell'agrigentino dove all'alba di oggi è stata eseguita una operazione antidroga dei Carabinieri. Sgominata una banda dello spaccio. Sono cinque le persone finite in manette. La droga, come emerge dalle indagini, veniva venduta anche in un centro di accoglienza. I Carabinieri di Licata, alle prime luci dell’alba, a seguito di numerose segnalazioni effettuate da genitori allarmati, hanno eseguito un blitz nei confronti "di una pericolosa banda che operava in città smerciando droga tra giovani e giovanissimi". Cinque le misure cautelari eseguite nei confronti di un gruppo costituito da italiani ed extracomunitari che facevano giungere la droga in autobus da Palermo. Capolinea, appunto, il nome in codice dell’operazione ordinata nella notte dalla Procura della Repubblica di Agrigento, su provvedimento emesso dal GIP del capoluogo.

La droga, principalmente hashish, veniva trasportata, tra i bagagli, da corrieri compiacenti che poi la smerciavano direttamente o indirettamente a giovani e giovanissimi vicino a scuole e a luoghi di aggregazione. Utilizzato, come luogo di spaccio, anche il centro di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. Il giro di affari è stato stimato in oltre 500 mila euro.