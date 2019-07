59esimo Salone Nautico di Genova, via alle prevendite online

Genova, 23 lug. - (AdnKronos) - A meno di 58 giorni dal via ufficiale al 59esimo Salone Nautico di Genova, in programma dal 19 al 24 settembre, è attiva la prevendita dei biglietti online, tramite il sito www.salonenautico.com. Continua la campagna di comunicazione nazionale e internazionale per la kermesse della nautica organizzata da Ucina, Confindustria Nautica, come vetrina del settore in Europa e nel Mediterraneo. La 59esima edizione che vedrà l’area espositiva ridisegnata e innovata a partire dall’ingresso con l’installazione 'From shipyard to courtyard' dell’archistar Piero Lissoni, celebrerà la Città della Nautica.

Oltre 1000 le imbarcazioni e quasi 1000 espositori, con un’agenda di eventi prevista nella Sala Forum Ucina, al Brietling Theatre, presso gli stand degli espositori e in tutta la città di Genova, per animare il Nautico. Il Salone conferma, per il secondo anno consecutivo, la formula di unico contenitore di quattro aree distinte. Sono oltre 20 le testate di settore partner dell’evento e, a partire dal mese di luglio, la campagna di comunicazione del 59esimo Salone Nautico è on-air sulle principali emittenti nazionali fino al mese di settembre.