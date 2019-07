Migranti: Conte, 'serve Ue solidale, Italia ancora insoddisfatta'

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - "Un aggiornamento sul tema immigrazione. Sono mesi che cerchiamo di acquisire consenso in sede europea su un meccanismo degli sbarchi basato su un approccio unitario e solidale degli Stati Membri dell’Ue. I progressi sin qui compiuti a livello di dibattito non ci vedono ancora soddisfatti. Proprio in questi giorni stiamo lavorando intensamente con i ministri Salvini e Moavero perché sul tema degli sbarchi e delle redistribuzioni si affermi la nostra linea, che riteniamo ragionevole e sostenibile". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook, all'indomani del vertice informale a Parigi sul tema.

"Sono fiducioso che quest'ultimo tratto di strada mancante, che pure rimane essenziale - prosegue il presidente del Consiglio - verrà prima o poi accettato anche da Paesi quali Francia e Germania, convinto come sono che anche a Berlino e a Parigi si stia facendo sempre più strada la consapevolezza che non vi può essere responsabilità senza solidarietà, e che, ancora, non vi può essere effettiva solidarietà penalizzando i Paesi di primo arrivo".

"L’Italia non si limita a rivendicare questi principi e a opporsi a soluzioni che non li rispettano, ma lavora in ambito europeo a soluzioni efficaci e durature per tutta l’Ue e non solo per i Paesi diversi da quelli di primo arrivo. Questo approccio costruttivo si è riflesso nella proposta presentata dai ministeri dell’Interno italiano e maltese nella sede appropriata, al recente Consiglio dei ministri dell’Interno sotto Presidenza finlandese", conclude Conte.