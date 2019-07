Sicurezza bis, governo pone fiducia

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - Il governo ha posto la fiducia sul decreto sicurezza bis in Aula, alla Camera, nel testo approvato dalle commissioni. Lo ha annunciato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. La Camera voterà la fiducia domani pomeriggio, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L'aula riprenderà l'esame del decreto dalle 16 e intorno alle alle 17.15 è previsto l'avvio della chiama per il voto di fiducia che, quindi, si terrà nel tardo pomeriggio. Slitterà così a giovedì il voto finale sul provvedimento. La Camera si riunirà dalle 9, ma dalle 11 alle 13.30 è già prevista una pausa dei lavori in coincidenza con la Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. Infine, la capigruppo ha previsto una deroga per consentire lo svolgimento domani alle 15 previsto 'premier time', le interrogazioni a risposta immediata del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.