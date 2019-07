Tim: Fondazione dona 200mila euro a sostegno progetti per il sociale (3)

(AdnKronos) - Giunta alla sua quinta edizione, Timpeople for Good, consente alle persone di Tim di presentare e sostenere idee e progetti di enti senza scopo di lucro al fine di far crescere la consapevolezza che l'impegno personale può rendere concretamente migliore la dimensione collettiva della società. Nel corso dell’anno, sono stati presentati complessivamente 50 progetti – di cui 37 in ambito Social Empowerment e 13 in ambito Istruzione - e tra questi decretati i 10 finalisti, sulla base dei voti espressi da 7.500 risorse di TIM sulla piattaforma di comunicazione interna aziendale.