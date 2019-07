Venezia: a Caorle controlli antidroga a tappeto dei carabinieri

Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - Con l’inizio del periodo clou della stagione turistica anche i Carabinieri di Caorle (Ve) hanno serrato i controlli in materia di sostanze stupefacenti e, in particolar modo, sull’uso di droghe da parte dei giovani che frequentano la nota località balneare. L’immagine che ne esce è che molti ragazzi, evidentemente, approfittano delle vacanze per cercare in ogni modo lo sballo, anche in una località che notoriamente è orientata ad un turismo di tipo familiare.

Nelle ultime due settimane, infatti, tra le centinaia di persone controllate dalle pattuglie dell’Arma sulle strade, nei principali luoghi pubblici d’incontro e sull’arenile, i militari hanno trovato molti giovani, perlopiù tra i 17 e 35 anni, in possesso di droga, soprattutto hashish e marjuana, ma non sono mancati anche assuntori di cocaina e, in un caso, di metadone.

Alla fine sono stati 2 gli spacciatori arrestati – un 22 enne italiano e un 18enne albanese – e 4 quelli denunciati in stato di libertà, con il sequestro circa 70 grammi di marjuana e hashish e 16 grammi di cocaina, mentre sono state ben 28 le persone segnalate come assuntori alle Prefetture di residenza, tra cui 11 minorenni, con il sequestro di ulteriori circa 50 grammi, tra marjuana e hashish, 3 grammi di cocaina e 2 flaconi di metadone.