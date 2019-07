Belluno: scontro frontale tra auto e camion, 20enne in gravi condizioni

Belluno, 23 lug. (AdnKronos) - Alle 6,30 di stamattina , i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS50, che collega Ponte nelle Alpi e Belluno per uno scontro frontale tra un camion e un’auto: due feriti, di cui uno a bordo di una terza auto che seguiva l’autoarticolato ed è rimasta coinvolta tamponando il Tir. I pompieri arrivati con due automezzi tra cui l’autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell’auto, rimasto incastrato nell’abitacolo.

Il giovane di 20 anni è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale in codice rosso, in condizioni gravi. Ferito in maniera più lieve, ma comunque trasferito in pronto soccorso l’automobilista che viaggiava dietro il camion. Illeso l’autista del mezzo pesante. Durante tutte le operazioni di soccorso la strada è rimasta interrotta con il traffico deviato su viabilità alternativa. La polizia stradale oltre a deviare il traffico ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruirne la dinamica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 10.