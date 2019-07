Autonomia: Finco (Lega), 'Conte riveda le sue posizioni'

Venezia, 22 lug. (AdnKronos) - “Mi auguro che nelle prossime ore il premier Giuseppe Conte riveda le sue posizioni e che quanto prima possa concretizzarsi l’intesa tra il governo e il Veneto”. Con queste parole Nicola Finco, Capogruppo in Consiglio regionale del Veneto del gruppo Lega, si associa alle posizioni espresse dai governatori di Veneto e Lombardia Luca Zaia e Attilio Fontana nella loro lettera al premier Conte, in vista dei nuovi vertici sull’autonomia in programma per domani.

“La nostra Regione - commenta Finco - è una delle zone più produttive d’Italia, ma ha bisogno di ulteriori investimenti per crescere e poter fare di più. E invece i trasferimenti statali al Veneto negli ultimi anni si sono dimezzati, mentre ad oggi, a causa soprattutto dei veti del Movimento 5 Stelle, abbiamo visto una frenata agli investimenti e alle grandi opere. Basti pensare solo al no del ministro dei Trasporti alla Tav che ad oggi risulta ancora bloccata e che rischia di perdere i finanziamenti europei per l’ostinazione di parte del governo, e di contro al reddito di cittadinanza, una misura che invece di aiutare le imprese e chi produce è andata ad aiutare spesso e volentieri chi non ha voglia di lavorare o lo fa solo in nero".