Pd: Raciti, 'annullamento elezione Faraone scelta incomprensibile'

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "La scelta di annullare l'elezione di Faraone, che era anche l'unico candidato alla segreteria, si commenta da sola. Vista l'anomalia di un unico grado di giudizio, l'unico posto in cui può essere contestata è un tribunale. Ma è significativo che ogni tentativo di mediazione, per rimediare a una mancanza di rappresentanza di una parte del Pd sia stato respinto". Così Fausto Raciti, deputato dem ed ex segretario del Pd siciliano.

"Sul piano politico - aggiunge - non mi stupisce che fiocchino già le candidature a rimboccarsi le maniche per ricostruire il Pd da parte degli stessi protagonisti degli ultimi trent'anni. Questa era l'occasione che aspettavano e la ragione per cui secondo alcuni non si doveva celebrare il congresso regionale o comunque bisognava invalidarlo".