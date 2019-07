Borsellino: Fuzio scrive a Fiammetta, la figlia del giudice 'Lettera vergognosa

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - Una lettera firmata dall'ormai ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, che si è dimesso nei giorni scorsi dopo essere stato indagato nell'ambito dell'inchiesta sul giudice Palamara, è stata inviata ieri a Fiammetta Borsellino, figlia minore del giudice ucciso da Cosa nostra. E' lei stessa a rivelarlo, in una lunga intervista concessa a Francesco Viviano sul Quotidiano del Sud. "Una lettera incredibile e vergognosa - dice - nella quale Fuzio dice di non essere riuscito a fare nulla per avviare una indagine per l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati coinvolti nell'inchiesta sul depistaggio, indagati dalle procure di Messina e Caltanissetta: una indagine che avrebbe dovuto portare a individuare i magistrati responsabili del depistaggio".

E ricorda che "un anno fa io e mia sorella Lucia siamo state convocate da Fuzio, al quale abbiamo portato carte, documenti, testimonianze ed altro e lui ci aveva assicurato un suo intervento per promuovere l'azione disciplinare. Perché, che ci siano dei magistrati responsabili del depistaggio sull'inchiesta di mio padre, non lo diciamo noi figli ma l'ultima sentenza della Corte d'assise di Caltanissetta. Adesso questa lettera, scritta peraltro con i piedi, ci indigna ancora di più, perché dopo un anno, Fuzio sostiene di non avere avuto il tempo di occuparsi di queta vicenda perché era impegnato in altre vicende giudiziarie".