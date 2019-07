Call center: Aricò (Db), 'assenza Di Maio? Per ministro lavoratori non sono priorità'

Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Hanno fatto bene i sindacati a lasciare il tavolo ministeriale al Mise a causa dell'assurda assenza del ministro Luigi Di Maio il quale evidentemente non ritiene prioritaria la salvaguardia di centinaia di lavoratori a rischio licenziamento". A dirlo è il capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima Alessandro Aricò commentando l'assenza del governo al tavolo sui call center convocato oggi a Roma.

"Urge l'attivazione di un tavolo ministeriale dedicato esclusivamente ad Almaviva che, in Sicilia, conta oltre 5 mila lavoratori, di cui ben 4 mila a tempo indeterminato - ha aggiunto - Il governo Musumeci continuerà a sostenere con forza i lavoratori di Almaviva a rischio licenziamento. Come ribadito oggi all'Ars dal presidente della Regione in persona, la soluzione positiva di questa vertenza è un nostro preciso obiettivo e per ottenerlo ci batteremo in tutte le sedi".