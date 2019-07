Gruppo Onorato: "Rimorchiatore Vincenzino O. importante per Sardegna"

Cagliari, 18 lug. - (AdnKronos) - "Questo rimorchiatore ha un ruolo importante anche per la Sardegna". Sono le parole, con le quali Achille Onorato, Amministratore delegato di Moby Gruppo Onorato ha aperto la cerimonia di battesimo del rimorchiatore "Vincenzino O.", tra i più potenti del mediterraneo. Presenti all'evento la famiglia Onorato, il rappresentante della ditta costruttrice Damen Antonio Marte, l'Assessore ai Trasporti della Regione Sardegna Giorgio Todde, il Presidente dell'Autorità Portuale Massimo Deiana e il Direttore Marittimo della Sardegna centro meridionale Giuseppe Minotauro.

"Oggi -ha aggiunto Onorato- si inaugura uno dei più moderni e potenti rimorchiatori presenti nel Mediterraneo. Il che dimostra il nostro piano di sviluppo per assicurare uno svecchiamento della flotta e una attenzione sempre più sensibile verso l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori. Questo rimorchiatore non rappresenta per noi solo un ciclo di investimenti, ma il primo di una flotta che farà del porto di Cagliari, lo scalo marittimo con i mezzi più potenti d'Europa".

Il rimorchiatore porta il nome del figlio di Achille che, insieme a sua madre, madrina dell'evento, ha tagliato il nastro, dando poi vita al tradizionale lancio della bottiglia di champagne.