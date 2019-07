Imprese: Crowdinvesting raddoppia, più prestiti alternativi per pmi e startup (2)

(AdnKronos) - Nell'equity crowdfunding, la piattaforma che ha finalizzato e raccolto più capitale è Mamacrowd (al 30 giugno sfiorava i 22 milioni di euro) seguita da Crowdfundme (vicina a 15 milioni ma con il maggior numero di campagne pubblicate) e Walliance (11,1 milioni).

Per quanto riguarda il lending, al 30 giugno risultavano attive in Italia sei piattaforme destinate a finanziare persone fisiche (consumer) e sette, più tre in partenza, per le imprese (business), di cui ben 3 specializzate nel real estate.

Nel prestito ai privati, Younited Credit è sempre leader con un totale erogato di 220 milioni di euro (107 negli ultimi 12 mesi) ma non raccoglie dai piccoli risparmiatori di Internet, mentre Smartika ha più prestatori attivi. Nel prestito alle imprese, Borsadelcredito.it, October e Prestacap occupano il podio.