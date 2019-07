Lazio: Lega, 'M5S vota e condivide poltrone con Pd non solo in Ue'

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "Il M5S vota con il Pd non solo in Europa dimenticandosi del voto degli italiani per qualche poltrona in più ma anche nel Lazio è tutt’uno con loro. Nel momento in cui poteva infatti cadere la traballante giunta Zingaretti sono stati proprio loro a correre in suo aiuto e salvarlo dalla mozione di sfiducia". Lo dicono in una nota i parlamentari della Lega del Lazio.

"Da oltre un anno, quindi, Zingaretti governa con la stampella dei 5stelle. Difficile credere quindi al rimpallo di responsabilità Raggi-Zingaretti sull’ignobile gestione dei rifiuti della Capitale. Tutto un teatrino orchestrato ad arte per nascondere la verità. Senza il loro sostegno Zingaretti sarebbe già a casa e avremmo uno scenario completamente diverso nella nostra Regione. Il dubbio ormai è reale: che non stiano facendo di tutto per far cadere questo governo per farne uno insieme al Pd con il quale ormai condividono voti e poltrone?”.