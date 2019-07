Sanità: capigruppo Lega, 'spiace silenzio M5S su Garavaglia'**

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Sull’onestà, la professionalità e la dedizione al lavoro del viceministro dell’economia Garavaglia potevamo metterci la mano sul fuoco già prima della sentenza di oggi. La notizia della sua assoluzione che porta alla luce la verità non fa altro che confermare che gli attacchi strumentali non fermeranno chi lavora da sempre per il bene del Paese. Tutto bene quel che finisce bene. Spiace solo constatare l’assordante silenzio degli amici del M5S sulla vicenda”. Lo dichiarano i capigruppo della Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.