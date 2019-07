Mafia Ita-Usa: Messina (Dac), 'grande operazione di polizia giudiziaria'

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - L'inchiesta che all'alba di oggi ha portato in carcere 19 persone tra Palermo e New York "è una grande operazione di polizia giudiziaria e di contrasto a una realtà mafiosa che ha tentato di rialzare la testa ma che, per fortuna, è stata adeguatamente contrastata". Lo ha detto Francesco Messina, a capo della Direzione anticrimine, parlando con i giornalisti per i 19 arresti. "Bisogna riconoscere il peso della struttura mafiosa americana - avverte Messina - nei rapporti attuali il peso strategico dell' asse Palermo-New York è un asse potente che va contrastato adeguatamente".