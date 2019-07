Gruppo A2A, con IBF Servizi soluzioni per settore agricolo

Roma, 17 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo scelto con convinzione di entrare a far parte di IBF Servizi perché rappresenta un importante esempio di collaborazione fra partner autorevoli, in grado di sviluppare soluzioni avanzate dedicate all’agricoltura e assicurare un vantaggio competitivo a un settore industriale così importante per il nostro Paese". Lo ha dichiarato oggi Valerio Camerano, amministratore delegato del Gruppo A2A, in occasione della presentazione di IBF Servizi, primo hub tecnologico per l'agricoltura italiana.

"Le tecnologie - ha chiarito - che metteremo a disposizione con A2A Smart City nel campo della connettività e dei sensori, e la nostra capacità di gestire grandi quantità di informazioni, potranno fornire un valido contributo in termini di innovazione e sostenibilità ambientale".