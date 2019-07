Sicurezza: Di Maio, 'da Pd attacco sessista vergognoso'

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Dal Pd un attacco sessista senza precedenti alla nostra Francesca Businarolo. Un attacco vergognoso e meschino. Ma si può dire a una donna di non essere in grado fare la presidente di una commissione parlamentare perché 'incinta'?. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.

"Ciò dimostra la bassezza politica e morale di tutto il Pd: cosa merita un partito che attacca le donne in questo modo e che difende i suoi sindaci coinvolti in inchieste drammatiche, come quella degli affidamenti dei bambini di Bibbiano? Francesca è una guerriera, un grande abbraccio a lei, alle donne lavoratrici in gravidanza e a tutte le donne libere", conclude Di Maio.