Ucina, Marina Stella riconfermata nel Consiglio del Cfi

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Il direttore generale di Ucina Confindustria Nautica, Marina Stella, è stata riconfermato nel Consiglio del comitato Fiere Industria di Confindustria. La nomina è arrivata dall'Assemblea dell'associazione di confindustriale che rappresenta gli Organizzatori fieristici che operano nell'ambito dell'Industria fieristica italiana.

Ucina ricorda che nel Consiglio di cui fanno parte Giovanna Ceolini (Anci Servizi), Enrico Zannini (Bologna Fiere), Alfredo Mariotti (Ceu), Emilio Mussini (Edi.Cer.), Alfredo Mariotti (Efim), Ivano Vacondio (Federalimentare Servizi), Marco Sabetta (Federlegno Arredo Eventi), Francesco Gili (Mido), Massimiliano Pierini (Reed Exhibitions Italia), Ivo Nardella (Senaf), Flavio Innocenzi (Veronafiere).

"Siamo orgogliosi del rinnovo dell’incarico che dà continuità all’attività svolta dal Comitato anche attraverso la riorganizzazione del suo ruolo quale socio aggregato di Confindustria" ha commentato Marina Stella, Direttore Generale di Ucina Confindustria Nautica.

"Il Cfi -ha continuato Stella- rappresenta un interlocutore essenziale per il supporto delle manifestazioni fieristiche legate ai settori industriali - come il Salone Nautico organizzato da 59 anni a Genova dall’Associazione di categoria -, che rappresentano uno strumento primario per lo sviluppo del business e dei processi di internazionalizzazione, in particolare delle Pmi".

Stella ha infine aggiunto "che "è attivo inoltre sulle tematiche di impatto per l’industria fieristica come la difesa della proprietà industriale durante le manifestazioni internazionali e l’adozione di un codice di condotta del settore per l’applicazione della normativa europea della privacy".