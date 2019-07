Mafia: pm De Luca, 'sarebbe errore gravissimo cambiare legge su intercettazioni'

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - "Sarebbe un errore gravissimo modificare una legislazione antimafia che è tra le migliori del mondo, parlo del 41 bis, del 416 bis e delle intercettazioni". E' l'appello lanciato dal Procuratore aggiunto di Palermo Salvatore De Luca nell'ambito della conferenza stampa per i 19 arresti di mafia eseguiti tra Palermo e New York. "La nostra legislazione antimafia è la migliore del mondo - dice - e ho avito conferma dopo tre conversazioni avute con il Procuratore di New York. Mi sono reso conto di quali difficoltà e quali problemi debbano affrontare i giudici e pm americani nel trattare la materia mafia che viene trattata come qualunque altra organizzazione. Quindi, sarebbe un errore gravissimo modificare una legislazione che funziona così bene e ci sono dei cardini come il 416 bis e il 41 bis e la normativa sulle intercettazioni".