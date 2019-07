Camilleri: da Fiorello a Fazio, il cordoglio sui social (2)

(AdnKronos) - A esprimere la propria tristezza per la morte di Camilleri anche molti politici. "Una triste notizia per la Sicilia, che perde un suo figlio, e per l’Italia, che vede andarsene un suo magnifico maestro di vita. Addio Andrea Camilleri, ci mancherai", si legge nel tweet del vicepremier Luigi Di Maio. "Addio ad Andrea Camilleri, papà di Montalbano e narratore instancabile della sua Sicilia", ha scritto il vicepremier Matteo Salvini.

"Si è spento il maestro Andrea #Camilleri. Ha raccontato al mondo una Sicilia senza tempo in un modo nuovo. Con lui se ne va un pezzo di cultura e di televisione italiana. Un pensiero alla famiglia e un ringraziamento al personale dell'ospedale Santo Spirito di Roma", scrive la ministra Giulia Grillo.

"Grande dispiacere per la scomparsa del maestro Andrea #Camilleri. Raccontando la sua terra, la Sicilia, ha raccontato l'Italia intera, le sue contraddizioni e il suo immenso patrimonio di storia, cultura, umanità. L'abbraccio di Roma alla famiglia e a chi ha amato le sue storie", è il post della sindaca di Roma Virginia Raggi.