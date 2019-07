Mafia: inquirenti, 'dinamiche mandamento Palermo risentono ancora guerra anni '80'

Ue, Salvini: "Un minestrone l'alleanza per presidente commissione"

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2019 Ue, Salvini: "Un minestrone l'alleanza per presidente commissione" Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della visita al gattile del Verano sull'elezione alla presidenza della Commissione Ue di Ursula von der Leyen: "Merkel, Macron, Berlusconi, Renzi e M5s. Siamo preoccupati, non si capisce in cambio di cosa avremmo dovuto votarla". E quanto ...